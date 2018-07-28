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'dan 'rehin kalma' iddialarına yanıt

, futbol takımının Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair iddiaları resmi internet sitesinden yayımladığı mesajla yalanladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 22:27
Antalyaspor'dan 'rehin kalma' iddialarına yanıt
Antalyalyaspor Kulübü, futbol takımının Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair iddialara resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Rehin kalma iddialarının yalanlandığı açıklamada, böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbol takımımızın Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair bugün çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Oldukça verimli bir yurt dışı kamp dönemi geçiren takımımız, 10 günlük kamp süresini tamamlayarak, önceden belirlenen programa uygun şekilde kamp yaptığı otelden çıkmış, uçuş saatinde havaalanında olmuş ve zamanında da Antalya'ya dönmüştür. Hiçbir şekilde, takımımızın Hollanda'da rehin kalması diye bir şey söz konusu olmamıştır. Ancak, sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle, ödemeyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür."

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