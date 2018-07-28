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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Fenerbahçe'den kanat oyuncusu 'i transfer etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 17:36
Beykan Şimşek Osmanlıspor'da

Başkent ekibi, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan ve dün Azerbaycan temsilcisi Zira'yla oynanan hazırlık maçında da forma giyen 23 yaşındaki Beykan Şimşek'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Beykan geçen sezon Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren ayrıca kaleci Abdulaziz Demircan'ı da kadrosuna dahil etti. Yeniden Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen ekibi, daha önce de Ousmane N'diaye, Salih Zafer Kurşunlu, Ali Ülgen, Barış Zeren ve Furkan Yaman'ı transfer etmişti.

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Beykan Şimşek Osmanlıspor'da
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