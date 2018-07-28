Chelsea, Inter'i penaltılarla devirdi

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Chelsea, penaltılar sonunda Inter'i 5-4 yendi.
Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere'nin Chelsea takımıyla İtalya temsilcisi Inter, Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Chelsea 8. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Inter ise 49. dakikada Roberto Gagliardini'nin ağları sarsmasıyla skoru dengeledi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılara giden müsabakada rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Chelsea, sahadan galip ayrıldı.