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, 'i penaltılarla devirdi

, 2018 'nda karşılaştığı 'i, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda 5-4 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 23:48
Chelsea, Inter'i penaltılarla devirdi

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 'nda , penaltılar sonunda 'i 5-4 yendi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere'nin Chelsea takımıyla İtalya temsilcisi Inter, Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Chelsea 8. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Inter ise 49. dakikada Roberto Gagliardini'nin ağları sarsmasıyla skoru dengeledi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılara giden müsabakada rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Chelsea, sahadan galip ayrıldı.

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Chelsea, Inter'i penaltılarla devirdi
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