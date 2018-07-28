Dostluk kazandı

Fenerbahçe
, iki genç yıldız adayı Berke Özer
ve Barış Alıcı'yı transfer ettiği Altınordu
ile İzmir'de oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk 45 dakikasında yüksek mücadele olmasına rağmen pozisyon kısırlığı vardı.
28'de Mehmet Ekici
'nin direkten dönen şutu dışında tribünleri heyecanlandıran bir pozisyon olmadı. 63'te Samed Karakoç'un ceza sahası içinden plasesi direkten döndü, dönen top Murat Uçar'a çarpıp ağlara gitti. 73'te Muhammed Mert frikik vuruşunda ilk kez Fenerbahçe forması giyen Berke Özer'i mağlup etti.
Maç bu sonuçla biterken hem Altınordu hem Fenerbahçe, genç oyuncularının son durumunu görme fırsatı yakaladı.
İKİZLER HASRET GİDERDİ
Kariyerlerinin başından bu yana Altınordu'da birlikte oynayan Alıcı kardeşler, Barış'ın F.Bahçe'ye transfer olmasıyla ilk kez rakip oldular. Kerim ev sahibinde 59'da, Barış ise sarı-lacivertlilerde 81'de oyuna girdi.
KİM NASIL OYNADI?
MEHMET EKİCİ:
Gençlerin ağırlıklı olduğu maçta bariz şekilde fark edildi. Topu her ayağına aldığında etkili işler yaptı. Her duran topu kaleye vurma hastalığı dışında kusursuzdu.
FERDİ KADIOĞLU:
Fiziksel olarak henüz hazır olmasa da topu ayağına aldığında kalitesini gösterdi. Belki bu yıl değil ama gelecek yıllarda Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlar.
BERKE ÖZER:
Kendi evinde kalesinde ilk kez şans buldu. Büyük sevgiyle karşılandı. İlk maçında frikikten yediği gol, başlangıç olarak talihsizlikti.
OZAN TUFAN:
Mehmet Ekici'de görülen bariz yükseliş, Ozan'da henüz ortaya çıkmadı. Mehmet Topal
ve Souza gibi iki rakibi olduğu düşünüldüğünde işi zor.
ALTINORDU-FENERBAHÇE: 1-1
STAT:
Bornova
GOLLER:
Dk. 73 Muhammet / Dk. 63 Murat (K.K)
ALTINORDU:
Erce 6, Murat 5, Hasan 6, Recep 5 (Dk. 46 Sinan 6), Yusuf 5 (Dk, 46 Ali Mert ?) (Dk. 59 Kerim 5), Berkay 5 (Dk. 79 Deniz 4), Oğulcan 5 (Dk. 46 Alican 6), Muhammet 6, Atakan 6 (Dk. 81 Fatih ?), Kemal 5, Anıl 5 (Dk. 66 Enes 5)
FENERBAHÇE:
Kameni 5 (Dk. 64 Berke 5), Dirar 5 (Dk. 81 Isla ?), Burak 6 (Dk. 64 Hasan Ali 5), Yiğithan 5 (Dk. 69 Neustadter 4), Uygar 5 (Dk. 46 Oğuz Kağan 5), Josef 6, Ozan 5 (Dk. 83 Barış ?), Mahsun 5 (Dk. 64 Ferdi 5, Mehmet Ekici 5 (Dk. 82 Elif ?), Same 5, Ahmethan 5 (Dk. 82 Alper? )
HAKEMLER:
Hakan Ceylan, Serkan Gencerler, Emre Çelimli