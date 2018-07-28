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’den bir bombası daha! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki defans isimleri

Hem lig de hem de Avrupa’da başarı hedefleyen , için düğmeye bastı. Ayew’in açıklanmasının ardından sarı lacivertli takım iki yıldızın daha peşine düştü. Fenerbahçe, yaptığı transferler ile kadrosunu güçlendirmek ve bu yıl yeniden şampiyon olmanın hedeflerini yapıyor. Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, 23 yaşındaki iki stoper Sven van Beek ve Kurt Zouma’nın peşinde. İşte günün son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 11:16
Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki defans isimleri

'de de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu genç yıldızlar ile güçlendiren sarı lacivertli takım son olarak Andre Ayew ile anlaşma sağlamıştı. Stoper için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Damien Comolli iki yeni hedef belirledi. Bu isimler Sven van Beek ve Kurt Zouma.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Andre Ayew'in ardından Fenerbahçe yeni bir isimi daha kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki o isimler...

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Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki defans isimleri
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