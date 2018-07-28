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, Fatih Karagümrük'te forma giyen ile anlaşmaya vararak, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 17:44
Giresunspor, Ergin Keleş'le anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunun yüzde 70'lik gibi büyük bir oranını değiştiren yeşil-beyazlı ekip, son olarak TFF 2. Lig ekibi Karagümrük'te forma giyen tecrübeli forvet Ergin Keleş ile 1 yıllığına anlaşamaya vardı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Bugün itibariyle Giresunspor kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Böylesine güzel bir camiaya gelmekten dolayıda son derecede mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, umarım sezon sonu hep birlikte mutlu sona ulaşırız" şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ise, "Sezona iyi hazırlanıyoruz, takımımızın büyük bir kısmını yeniledik. Her yıl bir adım daha yaklaştığımız hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

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Giresunspor, Ergin Keleş'le anlaştı
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