Hayat zindana döner

1- G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim
, "Büyükler birbirinden oyuncu alabilmeli" çıkışı ile gündem yarattı. Büyükler birbirinden niye oyuncu alamıyor?
2- Terim'in F.Bahçe'den Ozan ve Alper'i istediği iddiası var. "Ozan'ı ver, Gomis'i al" ya da "Alper'i ver Eren'i al" gibi bir durum olursa neler yaşanabilir?
3- Kulüplerin mali durumu ortada. Oyuncu satılmadan alınamıyor. Siz hoca olsanız Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan kimleri, hangi takıma monte edersiniz?
LEVENT TÜZEMEN
Yusuf, Terim'le zirve yapar
1- TÜRKİYE'DE eski taraftar anlayışı kayboldu. Daha keskin ve öfkeli taraftarlar oluştu. Terim'in bahsettiği büyükler arasındaki oyuncu transferleri bugün için hayata geçirilemez. Eskiden örnek verirsek; Trabzonsporlu Ali Kemal önce F.Bahçe'ye sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Sergen Yalçın
, 4 büyük takımda oynadı. Tanju Çolak
, G.Saray'da efsaneyken F.Bahçe'ye gitti. Şimdi şartlar değişti... F.Bahçe'den Beşiktaş'a gelen Gökhan Gönül
ve Caner Erkin, Kadıköy'deki ilk derbilerinde maç boyu yuhalandı. Aynı tacizi Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye giden İsmail Köybaşı
, Vodafone Stadı'nda yaşadı. Mesela F.Bahçeli Valbuena, Marsilya'nın efsanesiydi, Moskova'ya transfer olduktan sonra Lyon'a dönünce Marsilyalı taraftarlar öyle öfkelendiler ki Fransız yıldızın maketlerini yaktılar. Şimdi F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray arasında yaşanacak oyuncu takasları, tribünlerden asla kabul görmez.
2- BÖYLE bir takas gerçekleşmez. Gomis gibi bir golcünün eksikliğini Fenerbahçe ve Beşiktaş bile hissediyor. Türkiye'de 29 golle kral olmuş Fransız yıldız, taraftarın gönlünde de taht kurdu. Zam tartışmaları büyük bir ihtimalle tatlıya bağlanacaktır. Ligin arifesinde ve Şampiyonlar Ligi'ni de düşünürsek Fatih Terim, Gomis'i kaybetmek istemez. Gomis'in geçen sezon Kayseri deplasmanında parasını almadığı için oynamadığı iddia edilmişti. Bence G.Saray ile kendini o kadar özdeşleştirdi ki Türkiye'de başka bir kulübe gitmez. Ozan Tufan
, Fatih Terim'in Milli Takım'daki prenslerinden biriydi. Ozan belli ki kafa olarak Fenerbahçe'den kopmuş. Galatasaray'a takas yoluyla gelmese bile belli bir ücret karşılığında transfer edilebilir ve orta sahaya ciddi katkı sağlar. Ayrıca Fenerbahçe'nin Eren'e; G.Saray'ın ise Alper'e ihtiyacı yok. Ancak her şeye rağmen böyle bir şey gerçekleşirse kulüp değiştiren oyuncular için ve özellikle de Gomis için hayat zindana döner.
3- FENERBAHÇE'DEN Galatasaray'a Ozan dışında Josef de Souza ve Valbuena'yı gözü kapalı alırım… Beşiktaş'tan Galatasaray'a Oğuzhan'ı ve Gomis'in yedeği olarak Vagner Love'ı düşünürüm. Ama Galatasaray'ın asıl ihtiyacı Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı. Yusuf, Fatih Terim ile birlikte futbolunu zirveye taşır.
GÜRCAN BİLGİÇ
Öfke dili oyuncuyu hain haline getiriyor
1- ŞAMPIYONLAR Ligi gibi bir altın yumurtlayan tavuk (!) varken, kimse oyuncusunu vererek rakibini güçlendirmek istemiyor. Hatta Fikret Orman'ın yaptığı gibi Mehmet'in (Ekici) Trabzon'dan Fenerbahçe'ye gidişini bile engelleyebiliyorlar. İkinci olarak giden oyuncunun performansı, kaybeden takımın yöneticisinin kabusu oluyor. Eleştirilmemek adına, para kaybetmeyi göze alıyorlar. Caner ve Gökhan Gönül'den sonra Aziz Yıldırım'ın da yaşadıkları ortada. Türkiye'de futbolu 'akıl' değil, 'korku' yönettiği sürece de kazanırken aslında kaybettiklerini anlayamayacak bir taraftar topluluğu var.
2- İTALYAN kulüpleri yıllarca yaptılar bunu. Mali dengelerini sağlamak için, pahalıyı verip, ucuzu alarak birbirlerini ayakta tuttular. Ancak onlar iyi profesyonellerdi ve tribüne oynamak yerine takımlarına hizmet ediyorlardı. Dolayısıyla simge oyuncular dışında kimse gidene veya gelene laf etmedi. Ama öfke dili, seçim yapan oyuncuyu veya yöneticiyi hain haline getiriyor. Fatih hoca aslında bunun altını çiziyor.
3- BEŞIKTAŞ'IN santrforlarından biri Fenerbahçe'ye geçebilir. Negredo gibi. Fenerbahçe'nin 8 numara adayları (Salih, Ozan, Mehmet) Galatasaray'ın ihtiyacını görür. Mehmet Topal veya Josef, Beşiktaş için ideal... Rodrigues ise her takıma lazım.
METİN TEKİN
Bu yaklaşım çok doğru
1- BEN Levent Abi'den farklı düşünüyorum. Eskiden bu transferler daha zordu. Profesyonel ortam olsa bile aidiyet hissi, oyuncuların takımlara mal oluşları kulüp değiştirmelerini engelleyen bir durumdu. Bugün ise ortam daha farklı. Diğer takımlar arasında olduğu gibi '3 Büyük'lerin de birbirlerinden daha fazla transfer gerçekleştirdiğini görüyoruz. Böyle de olabilmeli zaten. Fatih hocanın yaklaşımını çok doğru buluyorum. Çünkü transfer yaparken bakacağınız şey, oyuncunun hangi kulüpte oynadığı değil, ihtiyacınız olan özelliklere sahip olup olmadığıdır.
2- 'OZAN'I ver, Gomis'i al' ya da 'Alper'i ver, Eren'i al' gibi takaslar tamamen teknik bakışlardır. Ben bu transferlerin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama şunu da belirtelim, Fenerbahçe'de Ozan'dan bir vazgeçiş olduğunu görüyoruz. Terim'in de Milli Takım'dan çok beğendiği ve hep oynattığı Ozan'ı isteyişi var. Anormal bir durum değil. Transferde iki tarafın da aynı istekte olması lazım. Özellikle Ozan için geçen sezon kayıptı. Bence onun en çok ihtiyacı olan şey, oynama devamlılığı sağlayacağı bir takıma gitmesidir. Olaya Gomis penceresinden bakacak olursak, Fransız yıldız oyunu farklı bir yöne getiren değil, siz getirdiğiniz zaman sonucu alan bir santrfor tipi. Eğer buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız çok iş görür.
3- BEN kadro olarak Beşiktaş'ı rakiplerine göre en önde görenlerdenim. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye kim olur derseniz, bir çırpıda Adriano, Babel, Oğuzhan ve Pepe'yi sayarım. Galatasaray'dan Mariano hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe için sayılabilir. Geçen yılki performansıyla Gomis'i de aynı şekilde söyleyebiliriz. Trabzonspor'dan ise bir tek Yusuf Yazıcı, '3 Büyük' takımın da ihtiyacı olacak tipte oyuncudur.