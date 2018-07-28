Kayserispor, Rotman'ı transfer etti

Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto Süper Lig takımı Kayserispor, Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı. Dün Göztepe ile yollarını ayıran Sloven orta saha oyuncusu, Kayserispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rotman'ın transferiyle ilgili olarak sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"2016-17 sezonu ikinci yarısında, takımımızda forma giyen ve çok zorlu mücadelemizde Kayserisporumuza katkı sağlayarak başarımızda payı olan, aynı zamanda şehrimizde oynamaktan mutlu olan futbolcumuz Rajko Rotman'la yapılan görüşmeler sonrasında opsiyon kulübümüze ait olmak kaydıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Rotman ve Kayserisporumuza hayırlı olsun."