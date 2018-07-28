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, Rotman'ı etti

Göztepe ile yollarını ayıran Sloven orta saha oyuncu , ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:30
Kayserispor, Rotman'ı transfer etti

çalışmalarına devam eden Spor Toto Süper Lig takımı Kayserispor, Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı. Dün Göztepe ile yollarını ayıran Sloven orta saha oyuncusu, ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rotman'ın transferiyle ilgili olarak sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"2016-17 sezonu ikinci yarısında, takımımızda forma giyen ve çok zorlu mücadelemizde sporumuza katkı sağlayarak başarımızda payı olan, aynı zamanda şehrimizde oynamaktan mutlu olan futbolcumuz 'la yapılan görüşmeler sonrasında opsiyon kulübümüze ait olmak kaydıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Rotman ve Kayserisporumuza hayırlı olsun."

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Kayserispor, Rotman'ı transfer etti
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