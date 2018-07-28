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'un istediği serbest kaldı

Geçtiğimiz günlerde 'un gündemini bir hayli meşgul eden , Malaga ile yollarını ayırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 17:40
Trabzonspor'un istediği Bakary Kone serbest kaldı

İspanya La Liga ekiplerinden Malaga'da forma giyen ile yollar ayrıldı. Menajerlerin tutumu nedeniyle bordo-mavili kulübün görüşmelere ara verdiği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da daha önce iyle yakından ilgilendiği savunma oyuncusuna İspanyol ekibi bundan sonraki geleceği için başarı dileklerini iletti.

Uzun süredir Trabzonspor'un gündemini meşgul eden ve Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yakından ilgilendiği transfer için bordo-mavili kulübün nasıl bir tutum içinde olacağı ise yaşanacak gelişmeler sonrası netlik kazanacak. Ahmet Ağaoğlu, Burkina Fasolu oyuncunun transferini bitirme aşamasına gelmiş ancak menajerlerin tutumu nedeniyle bu transferi askıya almıştı.

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Trabzonspor'un istediği Bakary Kone serbest kaldı
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