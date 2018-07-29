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Altınordu'da , 'ye kiralandı

Altınordu, genç santrforu 'ı hazırlayıcı kulübü Futbol'a kiraladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:36
Altınordu'da Fatih Aktay, Niğde'ye kiralandı

Fenerbahçe ile oynadığı dostluk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, genç santrforu 'ı hazırlayıcı kulübü Futbol'a kiraladı.

Forvet arayışlarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde 20 yaşındaki Fatih'in maç tecrübesi kazanması için Niğde'ye gönderildiği açıklandı.

Daha önce Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve kaleci Erce Kardeşler'i Gümüşordu'ya gönderip ardından oyuncuları vitrine çıkaran Altınordu'nun Fatih için de aynı yöntemi uyguladığı ifade edildi. Altınordu'nun Ali Mert'in Fenerbahçe maçında sakatlanmasının ardından sol bek de alacağı kaydedildi.

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Altınordu'da Fatih Aktay, Niğde'ye kiralandı
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