Andre Ayew: Bu kulüp için her şeyimi vereceğim

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enerbahçe'ye önceki gün 1 yıllık kiralık imza atan Andre Ayew dün Can Bartu Tesisleri
'nde takım arkadaşları ve teknik direktör Cocu ile tanıştı. İlk çalışmasını da yapan Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. 28 yaşındaki forvet "Sayın Başkan, yöneticiler, sportif direktör ve beni İstanbul'a geldiğim andan itibaren çok sıcak karşılayan herkese sonsuz teşekkürler.
Bu kulübün önemli bir parçası olduğumu hissettirdiler. Onları temin ederim ki bu harika futbol kulübü için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.
3 KİŞİYLE İDMAN
Fenerbahçe
İzmir'den dönerken, dün sadece 3 kişi idmana çıktı. Cocu yönetimindeki çalışmaya yeni transfer Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot katıldı. Sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.
YİĞİTHAN GÖZE GİRDİ
Eljıf Elmas ve Barış Alıcı'nın ardından Cocu'nun beğenisini kazanan 3. isim Yiğithan Güveli oldu. Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından iyi bir kamp geçiren genç oyuncu, Hollandalı teknik adamın güvenini kazandı. Cocu, Sportif Direktör Comolli'ye verdiği raporda "Takımda tutmalıyız. Gelişimini böyle sürdürürse A takımda fırsat bulma şansı hiç de az değil" ifadesini kullandı. Cocu; Ozan, Salih, Samed ve Ahmethan içinse olumsuz rapor verdi.