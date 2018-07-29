Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Andre Ayew: Bu kulüp için her şeyimi vereceğim

Andre Ayew: Bu kulüp için her şeyimi vereceğim Ganalı yıldız Andre Ayew, dün Samandıra Tesisleri’nde ilk antrenmanına çıktı, sosyal medyadan ise transferi sürecinde gördüğü destek ve ilgiye teşekkür etti

Giriş Tarihi: 29.7.2018