Bitcoin transferiyle gündeme gelen Harunustaspor'a Arap başkan!

Sakarya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Harunustaspor geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'nu sanal para birimi olan Bitcoin karşılığında renklerine bağlamıştı. Bir ilki gerçekleştiren takım ismini dünya genelinde duyurmayı başarmıştı.

Harunustaspor aldığı yeni bir karar ile bir daha gündeme geldi. Takımın başkanlığını yürüten ve bitcoin transferiyle bir ilki gerçekleştiren Haldun Şehit ile yönetim, kulübün başkanlığına Mansour Marzouk isimli iş adamını getirerek tekrar dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'SÜRPRİZLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Takımın isminin yeni sürprizler ile duyulmaya devam edeceğini belirten Arap iş adamı Mansour Marzouk, "Harunustaspor takımına 2 yıldır destek veriyoruz. Adını dünya tarihine bitcoin transferiyle yazdıran Harunustaspor'un daha başarılı yerlere gelebilmesi için başkan oldum. Sürprizlere devam edeceğiz inşallah. Hedefimiz başarı ve şampiyon olmak. Harunusta Kulübü'ne bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. İnanmak, başarmaktır. Harunustaspor'u tekrardan şampiyon yapacağız inşallah" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon Sakarya 1. Amatör Küme B grubunda mücadele eden takım, Akçay Spor ile yaptığı son müsabakayı 5-1 kazanarak şampiyon olmuştu.