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Çermik’te dil sorunu teknoloji ile aşıldı...

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Çermik’te dil sorunu teknoloji ile aşıldı...
Süper Amatör Lig takımı Çermikspor, 'dan 22 yaşındaki stoper Diego Alejandro ile 21 yaşındaki orta saha Luis Alberto'yu transfer etti. Futbolcuların ana dili İspanyolca'yı bilenin bulunmadığı ilçede iki isimle iletişimde sıkıntı yaşandı. Sorunu çözmek için çare arayan kulüp yöneticileri, futbolcularla cep telefonlarına indirdikleri çeviri uygulaması üzerinden iletişim kurmaya başladı. Vatandaşlar da büyük ilgi gösterdikleri ikiliye, çeviri programıyla merak ettiklerini sordu. Genç futbolcular ise artık bu duruma alıştıklarını ifade etti.
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Çermik’te dil sorunu teknoloji ile aşıldı...
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