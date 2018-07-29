Fatih Terim açıkladı, yankıları sürüyor! İşte Avrupa'daki örnekleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendi arasında oyuncu satışı ve takası konusunda çekingen davranmasının yanlış olduğu ve bu yaklaşımın değişmesi gerektiği vurgusunu yaparken, Avrupa'dan bu doğrultuda haberler gelmeye devam ediyor. En yakın örnek Bonucci, Caldara ve Higuain için Juventus ile Milan'ın masaya oturması… İtalya'nın en iyi stoperlerinden birisi olarak görülen ve geçen yaz olaylı bir şekilde Juventus'tan Milan'a transfer olan Leonardo Bonucci'yi tekrar Torino'ya döndürecek transfer konusunda iki kulüp prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya göre Caldara da Milan forması giyecek. Ayrıca Juve'nin başarılı golcüsü Gonzalo Higuain, opsiyonlu olmak üzere 1 senelik kiralık olarak Milan'a transfer olacak. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. İtalya'da bu tarz transferlere sıcak bakılıyor. Geçmişte Milano devleri Inter ve Milan arasında da çok sayıda takas ve transfer yaşanmıştı.

SATMAMAK İÇİN BARÇA'YA KİRALADI

İngiltere'de ise İtalya kadar olmasa da ezeli rakipler arasında geçişler mevcut… Arsenal ile Manchester United, bu yılın başında sorun yaşadıkları yıldız isimler Alexis Sanchez ve Henrikh Mkhitaryan'ı takaslayarak çözüme gitmişlerdi. Öte yandan ezeli rakipler arasında krizler yaşanmıyor değil. Liverpool, Luis Suarez'i Arsenal'e satmamak için ısrarcı olmuş ve oyuncuyu 6 ay sonra Barcelona'ya vermişti.

ÖNCE BAŞKA TAKIMA SONRA RAKİBE!

Türk kulüplerine benzer bir tavır takınan rekabetlerin en önemlisi şüphesiz Real Madrid ile Barcelona arasında… Bizim takımlarımıza nazaran iki ekipte de forma giyen yıldız oyuncusu sayısı daha fazla olsa da (örneğin Ronaldo, Luis Enrique, Figo, Hagi) bu oyuncuların tamamına yakını ya sözleşmesi bittikten, ya başka bir takıma gittikten sonra transfer oldu ya da Luis Figo örneğinde olduğu gibi serbest kalma maddesinden faydalanıldı. İstisnai bir durum ise Michael Laudrup'un Barcelona'dan Real Madrid'e geçişiyle yaşandı. Her iki yaklaşım üzerine de bu kadar çok örnek varken, Fatih Terim'in tartışmaya açtığı bu konu, tartışılmaya değer görünüyor.

UNUTULMAZ EZELİ RAKİP TRANSFERLERİ

-Andrea Pirlo (Milan'dan Juventus'a): Milan, Juventus'un ilgisine karşın 10 yıl oynattığı Pirlo'yla sözleşme yenilemeyip ezeli rakiplerine gitmesine izin vermişti.

-Robin van Persie (Arsenal'den Manchester United'a): Arsenal'de gol kralı olan Hollandalı, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala transfer isteğinde bulunup Ferguson'un ekibine geçmişti.

-Zlatan Ibrahimovic (Juventus'tan Inter'e): İsveçli yıldız, Juventus'un 2006'da küme düşürülmesinin ardından Inter'e geçerek Serie A'da kalmıştı.

-Sol Campbell (Tottenham'dan Arsenal'e): 2001 yılında Sol Campbell, Tottenham'dan Arsenal'e transfer olup Kuzey Londra derbisinin diğer yakasında efsane olmuştu.

-Sol Campbell (Tottenham'dan Arsenal'e): 2001 yılında Sol Campbell, Tottenham'dan Arsenal'e transfer olup Kuzey Londra derbisinin diğer yakasında efsane olmuştu.