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'dan taraftara çağrı! 20 bin TL bağışla hemen üye ol

Kombine satışından 97 milyon TL’yi kasasına koyan , üyelik için radikal kararlar alıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Galatasaray'dan taraftara çağrı! 20 bin TL bağışla hemen üye ol
Tüzükte yer alan maddeye göre bir yılda en fazla 400 kişi 'a üye olabiliyor. A Grubu'nu Galatasaray Lisesi mezunları, B Grubu'nu başkan kontenjanı (15 kişi), C Grubu'nu eski sporcular, D Grubu'nu üyelerin aileleri ve çocukları, E Grubu'nu ise dışarıdan üyeler oluşturuyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, üye olmak için 10 bin TL vermek zorunda olan E Grubu üye profiline uygun isimlerle temasa geçti ve "20 bin TL de kulübe bağış yapın, size üyelik için öncelik tanıyalım'' çağrısında bulundu. Yıllardır kontenjana takılan Galatasaray Lisesi mezunu olmayan çok sayıda taraftarın üyelik için istenen 20 bin TL'lik bağış önerisine sıcak baktıkları öğrenildi.
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Galatasaray'dan taraftara çağrı! 20 bin TL bağışla hemen üye ol
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