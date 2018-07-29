Galatasaray'ın yıldızı İngiltere yolcusu

Yeni sezonun kadro planlamasını oluşturma amacıyla çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da giderleri düşürme çabaları devam ediyor. Bu doğrultuda İngiliz ekibinden gelen transfer teklifi sarı kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.
Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:50Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 01:41
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren, diğer taraftan da giderleri azaltmak isteyen Galatasaray'da İngiliz ekibinden gelen transfer teklifi yönetimi sevindirdi.