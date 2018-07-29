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'da Matic'ten kötü haber

İngiltere Premier Lig takımlarından 'ın Sırp orta saha oyuncusu , sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:37
Manchester United'da Matic'ten kötü haber

Teknik Direktörü , 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool'a 4-1 yenildikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, hazırlık kampına gelen ancak sahaya çıkmayan Matic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı forması giyen Matic'in, turnuva sonrası ilk kez 24 Temmuz'da takımla çalıştığını paylaşan Mourinho, "Dünya Kupası'ndan sakat döndü. İzin dönemi de iyileşmesi için yeterli olmadı. Sonrasında ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak. Ne zaman döneceğini şu an için bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Manchester United'da Matic'ten kötü haber
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