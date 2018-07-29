Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mesut’a kaptanlık jesti

Mesut’a kaptanlık jesti

’in, ’yi 5-1 yendiği özel maça kaptan olarak çıkan harika bir gol attı. ’da yaşadığı saldırılara cevabını sahada verirken büyük alkış aldı

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Mesut’a kaptanlık jesti
Futbol dünyasının geride kalan haftadaki en önemli gündem maddesi olan , moralini düzelttiğini en iyi bildiği işi yaparak gösterdi. Tayland'da PSG ile oynadıkları Uluslararası Şampiyonlar Kupası mücadelesinde sahaya kaptan olarak çıkan ve 13. dakikada Buffon'u avlayan Mesut, büyük mutluluk yaşadı. bu golün ardından kalesini adeta ablukaya aldı. 67 ve 71'de Lacazette, 87'de Holding, 90'da ise Nketiah'la gol bulan Arsenal, farka koştu. Paris'in tek golü Nkunku'dan geldi. 5-1 kazanılan maç sonrası başta Arsenalliler olmak üzere dünya üzerinde birçok ülkeden sever, Mesut'un golden sonraki sevinci dolayısıyla duyduğu mutluluğu sosyal medya mesajlarıyla paylaştı. Mesut, "Arsenal'in kaptanı olduğum için gururluyum. Takımım için bundan böyle çok daha fazla çalışacağım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut’a kaptanlık jesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN