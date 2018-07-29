Mesut’a kaptanlık jesti

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utbol dünyasının geride kalan haftadaki en önemli gündem maddesi olan Mesut Özil
, moralini düzelttiğini en iyi bildiği işi yaparak gösterdi. Tayland'da PSG ile oynadıkları Uluslararası Şampiyonlar Kupası mücadelesinde sahaya kaptan olarak çıkan ve 13. dakikada Buffon'u avlayan Mesut, büyük mutluluk yaşadı. Arsenal
bu golün ardından Paris
kalesini adeta ablukaya aldı. 67 ve 71'de Lacazette, 87'de Holding, 90'da ise Nketiah'la gol bulan Arsenal, farka koştu. Paris'in tek golü Nkunku'dan geldi. 5-1 kazanılan maç sonrası başta Arsenalliler olmak üzere dünya üzerinde birçok ülkeden futbol
sever, Mesut'un golden sonraki sevinci dolayısıyla duyduğu mutluluğu sosyal medya mesajlarıyla paylaştı.
Mesut, "Arsenal'in kaptanı olduğum için gururluyum.
Takımım için bundan böyle çok daha fazla çalışacağım" dedi.