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MHK’den ziyaret

Başkanı , Kulübü’ne VAR ile ilgili bilgi verdi

Giriş Tarihi: 29.7.2018
MHK’den ziyaret
Başkanı , 'u ziyaret etti. Yeni sezonda uygulanacak oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili bilgi veren Namoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Koordinatör Özkan Sümer ile de bir araya geldi. Hacısalihoğlu ve Sümer ziyaret sonunda Namoğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.
KUTLAMALAR BAŞLADI
Trabzonspor, 51. yılı kutlamalarına startı verdi. Sütlüce Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bordo-mavili taraftarlar meşaleler yaktı. Sanatçılar konserler verirken kutlamaya Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı.
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MHK’den ziyaret
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