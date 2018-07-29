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, yolunda

ile yolları ayrılan ’ın ile el sıkıştığı ve birkaç gün içerisinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 17:29
Sercan Yıldırım, Yeni Malatyaspor yolunda

'da başarılı golcü 'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti. spor ile alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki futbolcunun ile el sıkıştığı belirtildi.

Sercan Yıldırım, kariyerinde daha önce Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Bursaspor'un formalarını giydi. 'de 194 karşılaşmada 40 gol kaydedip, 27 asist yapan başarılı futbolcu, 1. Lig'de ise 13 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Sercan Yıldırım, Yeni Malatyaspor yolunda
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