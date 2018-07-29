Spor Toto Süper Lig'de genç oyuncu devrimi

Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen transferler çoğunlukla genç isimlerden olurken, 59 yıllık lig tarihinde neredeyse ilk defa takımlar bu kadar düşük yaş ortalamalı transferler gerçekleştirdi. Ekiplerin geçtiğimiz yıla göre transferlerinin yaş ortalamaları incelendiğinde sadece 4 takım (Kasımpaşa, Alanya, Antalya, Ankaragücü) transferlerinin yaş ortalamasını son sezona göre artırırdı. En büyük düşüşü ise Fenerbahçe yaşadı. Kanarya son sezon 25 olan transfer yaş ortalamasını 21,2'ye indirirken, Başakşehir de 28,7'den 24,7'ye çekti. Geçtiğimiz sezon 27,2 olan yaş ortalaması ile Avrupa'nın en yaşlı ligi durumunda olan Süper Lig'de genç transferlere ağırlık verilmesinden sonra 30 yaş ve üstü alınan oyuncu sayısı da beklenenin altında kaldı. 18 lig ekibi şu ana kadar 87 transfer gerçekleştirirken, bu isimlerin sadece 20'si yani yüzde 22,9'u bu yaş aralığından gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon ise 238 transferden 74'ü yani yüzde 31,1'i 30 yaş ve üzeri olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU