Ucuz kurtuldu

Tunus'ta 140 bin Euro'yu kasasına koyduğu hazırlık maçında Galatasaray
adeta kabuslar gördü! Club Africain'li oyuncuların kasti faulleri ve tekmeleriyle damgasını vurduğu mücadeleden
sarı-kırmızılılar Onyekuru'nun uzatmadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı. Sinan Gümüş'ün kaptan çıktığı maçı stoper başlayan Donk ön liberoda bitirirken,
son 10 dakika görev yapan Nagatomo sağ bekte denendi. Onyekuru ikinci yarı girdiği oyuna hareket getirdi. 61'de Muğdat'ın adrese teslim ortasında kafası direği yalayan Nijeryalı yıldız 90+3'te genç Yunus'un savunmadan dönen topunu altı pasta tamamladı: 0-1.
İsmail Çipe de iki net pozisyonda başarılı kurtarış yaptı.
BAYAĞI RİSK ATLATTIK!
FATİH
Terim maçtan sonra şöyl ekonuştu: "Çok sert bir oyundu. Devre arası görüntüleri seyrettiğimizde bayağı risk atlatmış oyuncularımız. Böyle bir durumda sakin kalıp, kart yemeden maçı bitirmek önemli. Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor. Gençlerimiz yine sahadaydı...
Onyekuru'nun 4-5 pozisyona girmesi bizim için önemli bir kazanç."
TERİM SAHAYA GİRDİ
Tunus temsilcisinin sert faulleri karşısında Hasan Şaş
, soluğu Club Africain
Teknik Direktörü Jose Riga'nın yanında aldı. Belhanda, Sinan ve Feghouli önemli darbeler aldı. 38'de Maicon itilince saha karıştı. İsyan eden Fatih Terim su molası sırasında sahaya girip hakemle tartıştı. İkinci yarı tansiyon biraz düştü.