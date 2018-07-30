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: Fenerbahçe'nin gerçek borcu...

Fenerbahçe Eski Başkanı , Ali Koç'un mali konular hakkında yaptığı konuşmalar üzerinde bir açıklama yayınladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 12:45
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin gerçek borcu...

'ın yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Gerek Ali Koç tarafından camiamıza sunulan gerekse Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklanan mali konulara dair bilgilerle alakalı olarak, özellikle sosyal medyada ortaya çıkan ve camiamızın birlikteliğine zarar vermeye başlayan tartışmalara son vermek amacıyla yazılı açıklama yapmak zarureti doğmuştur."

"3 TEMMUZ KUMPASINI ES GEÇTİ"

"Ali Koç, 24 Temmuz'da, 'Camiaya Sesleniş' adlı programın başında, Kulübümüzün, '3 Temmuz Kumpası' nedeniyle 2012-2018 yılları arasında mali açıdan büyük darbe yemiş olduğunu, 2012 yılından başlayan ve sonrasında negatife doğru giden dönem zararların olduğunu isabetle ifade etti. Ancak programın devamında bu önemli tespitlerden tamamen uzaklaştı, "kötü yönetimler" ve "yanlışta ısrar" şeklinde dillendirdiği başka bir mecraya girdi ve sürekli bu yönde açıklamalar yaptı. Şu unutulmamalıdır: yirmi yıllık yönetimimde yönetimsel doğrular gibi yönetimsel yanlışlar da olmuştur. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştiraklerinin, mali yapılarında, negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve büyük sebebi 3 Temmuz Kumpası, sorumlusu ise bu kumpası kuran FETÖ organizasyonudur. Kulübümüzün bu kumpas sebebi ile uğradığı zararların sorumlusu FETÖ'nün bu etkisini azaltan, mazur gören ya da görmezden gelen her türlü açıklama sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'ne zarar vermektedir. Bu nedenle FETÖ isminin dahi geçmediği açıklamalar bu yönü ile son derece zayıftır."

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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin gerçek borcu...
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