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Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden , Burkina Fasolu defans oyuncusu ile anlaşma sağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 14:43
Bakary Kone, Ankaragücü'nde

Ankaragücü, Kone transferini sosyal medya hesabından hazırladığı video ile duyurdu.

Hazırlanan görselde, ekibinin, "Bir stopere ihtiyacımız var" mesajına, Kone, "Geliyorum" cevabı verdi. La Liga ekiplerinden Malaga'da forma giyen ile 3 yıllık ön sözleşme

Ayrıca , Nijeryalı futbolcusu Lanre Kehinde ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner'in de katılımıyla Kehinde ve Kone için imza töreni düzenlendi.

Başkan Yiğiner, transferler edilen futbolcular ile açıklamada bulundu. Yiğiner, "Kone kendini ispat etmiş, kanıtlamış bir futbolcu. Türkiye ve Avrupa ülkelerinden isteyenler oldu ama bize tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olur. Aynı şekilde Kehinde, geçen yıl bizde kiralık oynuyordu. Kritik maçlarda puanlar kazandırdı. Şampiyon olmamızda önemli katkı sağladı. Kehinde bizde kaldı. Bonservisi ile birlikte aldık. O da başarılı olacaktır. Güçlü kuvvetli bir arkadaşımız" dedi.

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Bakary Kone, Ankaragücü'nde
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