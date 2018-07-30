Beşiktaş'ta öncelik 10 numara

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CNN Türk'te yayınlanan Gündem Futbol programında transfere dair açıklamalarda bulundu. Talisca'nın yerine oyuncu aradıklarını vurgulayan Orman "Kadro yapımıza bakınca her mevkide ağırlıklı oyuncularımız var. Şu anda ofansif orta saha beklentimiz var. Ona yoğunlaşmış durumdayız. Daha sonra gidenlere bakarak devam etmek zorundayız. Kimse gitmezse bu ücretleri nasıl ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

VİDA'YA TEKLİF YOK

Gündemdeki Vida transferiyle ilgili olarak "30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş Kulübü'ne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok" ifadesini kullanan Orman, "Pepe'yi de 1 sene oynatmak için almadıklarını dile getirdi.