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'den 'e Andre Ayew tarifesi

, Swansea City'nin kiralama bedeli istemediği Fildişili golcü için harekete geçti. İngiliz ekibin yüksek ücretinden kurtulmak istediği 29 yaşındaki yıldıza, Andre Ayew'in maliyeti olan 4.7 milyon Euro'yu teklif eden sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Wilfried Bony kabul ederse sağlık raporlarına göre imzalar atılacak.

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Fenerbahçe'den Wilfried Bony'e Andre Ayew tarifesi

Andre Ayew'i kiralık olarak 'ye veren Swansea City, sarı-lacivertlilere Fildişili forveti 'yi de teklif etmişti. Yıllık 7 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.

ÖNCE KONTROL, SONRA SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon Euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON LİGDE BONY

15 MAÇ
2 GOL
0 ASİST
711 DAKİKA

TANER KARAMAN DİYOR Kİ

Transferde en büyük pürüz para gibi görünse de yaşadığı sakatlık çok ciddi ve an itibarıyla fizik gücü soru işareti. Çapraz bağlarından sakatlanan, 24 maç kaçıran Fildişili, takımının Avusturya kampında da yok. Sağlıklı bir Bony'nin ligde iş yapacağından hiç şüphe yok ama transfer için kulübün yöneticilerden daha çok doktorlarıyla görüşmek; yeni bir Van Persie vakasının da önüne geçilmesini sağlar.

SOLDADO DÖNÜYOR

'de Roberto 'nun bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Eli kırıldığı için yurt dışı kampında takımdan ayrı kalan İspanyol oyuncu, Samandıra'da tek başına çalışmıştı. Soldado, maçına kadar kendini güçlendirmeye çalışacak.

BENFİCA'YA SAKATLIK ŞOKU!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica'nın yeni transferi Facundo Ferreyra, takımının Juventus'la oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden 27 yaşındaki santrforun durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı bildirildi. Aynı maçta Portekiz ekibinde bu sezon A takıma yükselen 19 yaşındaki Fernandes de sakatlık yaşadı.?

Almanya, Mesut Özil için ayakta
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Fenerbahçe'den Wilfried Bony'e Andre Ayew tarifesi
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