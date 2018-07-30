Gonzalo Higuain, Milan yolunda

Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, kardeşi ve menajeri Nicolas Higuain ile birlikte Seri A ekibi Milan'la görüşmek üzere Milano'ya gitti. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un geçtiği bu haber, Higuain'in yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymeyeceğine yönelik iddiaları güçlendirdi.

Arjantinli golcüyü, transfer döneminin bir numaralı hedefi olarak belirleyen Milan için bu transferde en büyük engel yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli. Milano ekibi Higuain için Juventus'a 60 milyon Euro bonservis bedeli önerirken bu rakam Torino ekibi tarafından yeterli bulunmadı.

Milan'ın yeni sportif direktörü Leonardo ile pazarlıkların hafta boyunca sürmesi beklenirken Higuain, başka Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de Arjantinli golcü için devreye girdiği iddia edildi. Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde 2015-16 sezonunda Napoli forması giyen Higuain, İtalyan ekibiyle ligde attığı 36 golle Seri A'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başarmıştı.

Juventus'un 2016'nın Temmuz ayında Napoli'den 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Higuain, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı ekiple geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 23 gol atıp 6 asist yaptı.