Hoş geldin Amiri

Trabzonspor
kuruluşunun 51. kuruluş yıl dönümünü dün Medical Park Stadı'nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlarken, oynanan hazırlık maçında da Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordomavililer, sahaya Onur- Pereira, Hüseyin, Mustafa, Ibanez, Kucka, Onazi, Olcay, Sosa, Abdülkadir Parmak ve Rodallega 11'i ile çıktı.
İlk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarıda yeni transfer Vahid Amiri
'nin oyuna girişiyle maç hareketlendi. Bordo-mavililer, 53. dakikada Pereira'nın golüyle öne geçerken, 73'te Amiri şık kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.
Muhammet Beşir 88'de attığı golle skoru belirledi: 3-0.
ABDÜLKADİR VE YUSUF KALACAK
Samsunspor maçından önce TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. İranlı stoper Hosseini'de 15 gündür süren sorunun aşıldığını söyleyen Ağaoğlu "Zargo Toure'den sonra bir stoper transferimiz daha olabilir. Yusuf ve Abdülkadir için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon Euro arasında. Değerlerini bulduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir. Premier Lig
'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona eriyor. Ondan sonra zaman bizim lehimize işleyecek" ifadelerini kullandı.