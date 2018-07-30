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İşte 'nin 'e yaptığı teklif

Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren , bir yandan da dünyaca ünlü yıldız golcü ine mesai harcıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 15:13
İşte Göztepe'nin Mario Gomez'e yaptığı teklif

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Mario Gomez'le temaslarını sürdüren başkan Mehmet Sepil'in i sonlandırmak için büyük çaba sarfettiği öğrenildi. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'la bağlarını koparmasını bekleyen sarı-kırmızılıların Gomez'e yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunduğu bildirildi. Gomez'e forması giydirmek için ısrarcı olan Sepil'in tüm şartları zorladığı iddia edildi. Süper Lig'i yakından tanıyan Gomez'in de Türkiye'ye sıcak bakması Göztepe'nin elini güçlendirdi.

Tribünleri heyecana boğacak takviyeyi 'le yapmak isteyen Göztepe'nin orta saha ve stoper arayışları da sürüyor. Bursaspor'dan defans oyuncusu Titi, Deportiva La Coruna'dan orta saha Celso Borges ve Beşiktaş'tan tecrübeli isim Atiba Hutchinson'dan istediği sonucu elde edemeyen ekibinin, Galatasaray'da gözden çıkarılan ile ilgilendiği ileri sürüldü. Ancak Tolga'nın Galatasaray'daki aldığı yüksek maaş nedeniyle transferin zor olduğu vurgulandı.

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İşte Göztepe'nin Mario Gomez'e yaptığı teklif
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