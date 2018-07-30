Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Medipol Başakşehir'den tatsız prova

'den tatsız prova

, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden 'a 3-1 mağlup oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:56
Medipol Başakşehir'den tatsız prova

Avusturya'nın Salzburg kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında ile karşılaştı.

Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan Can, Kerim Frei ve Bajic ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Stuttgart, Maffeo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Gurbetçi milli futbolcu Berkay Özcan'ın 39'uncu dakikada attığı golle Stuttgart devreye 2-0 önde gitti. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Stuttgart, 56'ncı dakikada Akolo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Başakşehir, 88'inci dakikada Napoleoni'nin attığı gol ile durumu 3-1'e getirdi.

Karşılaşma sonunda başka gol olmadı ve Başakşehir, Stuttgart ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldı.

Maç öncesi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile VfB Stuttgart Başkanı Wolfgang Dietrich kısa süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Turuncu lacivertliler, Salzburg kampındaki son hazırlık maçında 2 Ağustos'ta Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Almanya, Mesut Özil için ayakta
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Medipol Başakşehir'den tatsız prova
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN