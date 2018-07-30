Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > PSG son dakika golüyle Atletico Madrid'i devirdi

son dakika golüyle 'i devirdi

Paris Saint-Germain, 'i duraklama dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 17:23
PSG son dakika golüyle Atletico Madrid'i devirdi

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint-Germain (), 'i 3-2 yendi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, Fransız ekibi PSG ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Singapur'daki ulusal statta karşılaştı.

Christopher Nkunku ile 32. dakikada öne geçen PSG, Moussa Diaby'nin 71. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Atletico Madrid, Victor Mollejo'nun 75 ve Antoine Bernede'nin (kendi kalesine) 86. dakikadaki golleriyle skoru eşitledi.

PSG, Virgiliu Postolachi'nin 90+2'nci dakikada kaydettiği golle maçı 3-2 kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG son dakika golüyle Atletico Madrid'i devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN