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2 ini 'a bildirdi

Kulübü, ve iyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () açıklama yaptı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 12:26
Trabzonspor 2 transferini KAP'a bildirdi

tarafından 'a yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

SEYEMAJİD HOSSEİNİ

"Profesyonel futbolcu 'nin kulübümüze i konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır."

ZARGO TOURE

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu 'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

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Trabzonspor 2 transferini KAP'a bildirdi
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