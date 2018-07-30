Trabzonspor 2 transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

SEYEMAJİD HOSSEİNİ

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır."

ZARGO TOURE

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.