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, Senegalli futbolcu Toure ile anlaştı

Kulübü, de Senegalli futbolcu ile anlaşma sağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 13:22
Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure ile anlaştı

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu 'nin kulübümüze i konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin avro ödenecektir. Ayrıca, Lorient'e futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda yüzde 20 pay verilecektir." ifadesi kullanıldı.

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Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure ile anlaştı
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