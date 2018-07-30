Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure ile anlaştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin avro ödenecektir. Ayrıca, Lorient'e futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda yüzde 20 pay verilecektir." ifadesi kullanıldı.

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