Transfer gelişmeleri

Göztepe'nin gözü stoperde
Stoper arayan Göztepe
, Kasımpaşalı Omeruo ve Brezilya'nın Sport Club do Recife takımında forma giyen Alves'i tekrar gündemine aldı. Ayrıca Espanyol'dan Naldo'nun transfer
listesine eklendiği ifade edildi.
?Hatayspor'da 2 yıllık imza
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde Selim Ilgaz ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Düzcespor'da sözleşmesi biten Buğra Temel'le de anlaşmaya vardı. Erzurum kampına katılan Buğra'nın 3 yıllık imza atacağı kaydedildi.
?Altınordu'dan Niğde'ye
Sezona Süper Lig hedefiyle başlayacağını açıklayan Altınordu, 20 yaşındaki golcü oyuncu Fatih Aktay'ın maç tecrübesi kazanması için Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne gönderildiğini duyurdu.
?Douglas Leeds United'ta
Konyaspor
'un eski oyuncusu Barry Douglas, Premier Lig'e yükselen Wolverhampton'dan 3,4 milyon Euro'ya Leeds United
'a transfer oldu. Douglas, Konyaspor'dan Wolverhampton'a 1,1 milyon Euro'ya satılmıştı.
?Pizarro 5.kez Bremen'de
39 yaşındaki Claudio Pizarro
, kariyerinde beşinci kez Alman ekibi Werder Bremen
'e transfer oldu. 1 yıllık sözleşme imzalayan Pizarro daha önce 1999, 2008, 2009 ve 2015 yıllarında Bremen'e gelmişti.
?Jose'nin transfer isyanı
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer yapmakta geciktiklerini söyleyip ekledi: "Çok ağır hareket ediyoruz. Ben olsam para verip böyle bir takımı izlemem."
?Ramsey için 33 milyon Euro
Maurizio Sarri yönetiminde orta sahaya bir transfer daha düşünen Chelsea, henüz sözleşmesini yenilemeyen Ramsey için Arsenal'e 33 milyon Euro teklif etti.
Simeone'nin oğluna servet
Atletico Madrid
, teknik direktörü Diego Simeone
'nin oğlu Giovanni için 40 milyon Euro teklif etti ama bu önerisi kabul görmedi. Fiorentina, Madrid ekibinin 23 yaşındaki oyuncu için daha yüksek bir teklifle gelmesini bekliyor.