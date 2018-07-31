Adil Gevrek: Tarık Çamdal'la görüşmemiz olmadı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından konuştu. Transfer yapacaklarının altını çizen Gevrek, Sadık için teklif gelmediğini ama Azubuike için tekliflerin olduğunu sözlerine ekledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çok anlamlı ve önemli kararların alındığını belirterek sözlerine başlayan Adil Gevrek, "Kulüpler Birliği'nde birlik ve beraberlik var. Bütün kulüplerimiz iletişim içerisinde ve bu çok önemli. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bizlerin de bu birlik ve beraberliği sağlamamız lazım. Türk futbolunun marka değerinin artması için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Başkan Fikret Orman açıklama yaptı, Kulüpler Birliği'nin bir gücü var ve bu gücü tüm takımlar adına, artırmamız gerektiğini belirtti. Bazı tespitlerimiz oldu. Marka değeri taraftarlarla birlikte artıyor. Ama önümüzdeki günlerde toplantılar yapıp ve federasyonla da iletişime geçerek daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALAR ATILABİLİR"

Yeni Malatyaspor'un kadrosunun önemli bir kısmını koruduğunu belirten Gevrek, "Giden oyuncularımız oldu ama geçen seneki kadromuzun yüzde 80'ini koruduk. Geçen seneyi 10. sırada 45 puanla bitiren mevcut, iyi bir takımımız var. Gidenlerin ardından 3 tane transfer yaptık ama 4 tane daha transfer yapacağız. Tabii bu transferlerin kesinlikle gelip de takıma katkı sağlayabilecek oyuncular olacak. Maddi anlamda kulübe külfet olmayacak isimler ve doğru transferler olması gerekiyor. Kamp bitti, belki geciktik bunu biliyoruz. Ama bazen istediğin oyuncuyu da getirmek kolay olmuyor. Malatya'ya gelmek istemeyen oyuncular maalesef olabiliyor. Ama inşallah bir aksilik olmazsa bu hafta bir iki tane imza atabiliriz. Bazen oturuyorsun masaya ama son anda olmuyor, transfer gerçekleşmiyor. Ama görüştüğümüz oyunculardan bu hafta bir iki tanesiyle anlaşma sağlayabiliriz. Yabancı ve önemli bir iki oyuncuyu da inşallah en kısa sürede takımımıza katmış olacağız. Şimdi bitmeden isim vermek doğru olmaz. En kısa süre içinde bitecek olan iki oyuncu da yabancı. Görüşme içindeyiz. Ama imza atmadan bir şey demek olmaz. Yüzde 80'i bitti, öyle söyleyebilirim" diyerek transferlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

"TARIK ÇAMDAL'LA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Tarık Çamdal'ı alıp almayacakları sorulan Adil Gevrek, teklif alan oyuncularla ilgili de açıklama yaptı. Tarık'ın Yeni Malatyaspor'la anılabileceğini söyleyen Gevrek, "Tarık gibi isimler bizim takımımızla anılıyor olabilir, hem bizim oyuncularımızla hem farklı oyuncularla. Bunlar normal şeyler, olabilir. Ama Tarık'la ya da oyuncularla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı, gündemimizde de öyle bir şey yok. Sadık'la alakalı da resmi gelen herhangi bir teklif yok. Evet, konuşuldu. Görüşmeler de yapıldı ama bu görüşmeler sadece ikili görüşmeler oldu. Ama bunun dışında resmi bir teklif olmadı. Tabii sadece Sadık'la ilgili değil, diğer birkaç oyuncumuz daha konuşuldu. Azubuike ile alakalı bazı görüşmeler oldu. Özellikle yurt dışından ciddi görüşmeler var Azubuike ile alakalı. Onlar henüz netleşmediği için herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Sadık sadece takip edildi. İzlendi, soruldu ama herhangi bir transfer konusunda bir şey olmadı ya da görüşmelerin bitme noktasına geldiği gibi bir şey yok" diyerek sözlerini tamamladı.