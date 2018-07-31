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, B36 Torshavn hazırlıklarını sürdürdü

, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla 2 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 21:35
Beşiktaş, B36 Torshavn hazırlıklarını sürdürdü

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması ve taktik program üzerinde durdu. Antrenman üç grup halinde değişmeli olarak yapılan yarı sahada çift kale maç ve kondisyon koşularıyla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesi Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.

Bu arada idman öncesi siyah-beyazlıları ziyaret eden Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, oyuncuları FIFA World 11 oylaması hakkında bilgilendirdi. Oyuncular, daha sonra FIFA World 11 için oylarını kullandı.

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Beşiktaş, B36 Torshavn hazırlıklarını sürdürdü
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