Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eric Ayuk’un bonservisi Rafet El Roman’dan!

’un bonservisi ’dan!

’un şehre getirdiği Kamerunlu orta saha ’un menajerini yakından tanıyan ünlü şarkıcı, bonservis bedeli alınmaması konusunda hem menajerini hem de kulübünü ikna etti

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Eric Ayuk’un bonservisi Rafet El Roman’dan!
Bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a gelen Kamerunlu futbolcu 'un bonservis sorununu, şarkıcı çözdü. MLS ligi takımlarından Philadelphia Union'da forma giyen 21 yaşındaki orta sahanın transferinde devreye giren ünlü şarkıcı, "Bonservis ücretini Trabzonspor'a ödetmemek noktasında menajer arkadaşıma ricada bulundum. Ne kendim bu bedeli ödedim ne de Trabzonspor'a bu bedeli ödettirdim. Eric'e kemençe ve marşları dinlettim. Böylece kulübe daha çok ısınmasını sağladım. İnşallah taraftarlarımızı mutlu edecek futbolu oynar" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eric Ayuk’un bonservisi Rafet El Roman’dan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN