Eric Ayuk’un bonservisi Rafet El Roman’dan!

Bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a gelen Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk
'un bonservis sorununu, şarkıcı Rafet El Roman
çözdü. MLS ligi takımlarından Philadelphia Union'da forma giyen 21 yaşındaki orta sahanın transferinde devreye giren ünlü şarkıcı, "Bonservis ücretini Trabzonspor'a ödetmemek noktasında menajer arkadaşıma ricada bulundum. Ne kendim bu bedeli ödedim ne de Trabzonspor'a bu bedeli ödettirdim. Eric'e kemençe ve marşları dinlettim. Böylece kulübe daha çok ısınmasını sağladım. İnşallah taraftarlarımızı mutlu edecek futbolu oynar
" diye konuştu.