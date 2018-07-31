Erol Bedir: Son yıllardaki en güzel toplantıyı gerçekleştirdik

Bu toplantının, son yıllarda yapılan toplantıların en güzellerinden birisi olduğunu ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Bir kere son yıllarda katıldığımız, son zamanlarda yaptığımız en güzel toplantılardan biriydi. Hemen hemen bütün başkanlar katıldı. Katılmayanlar mazeret belirttiler. Samimi bir ortam vardı. Kimsenin kimseye ters bakmadığı bir ortamdı. Bundan dolayı mutluyum. Yeni sezonun başlamasına ramak kala böyle bir toplantının olması ve Türk futbolunun, kulüplerinin problemlerinin masaya yatırılması da ayrıca mutlu etti. Hem kulüp başkanı hem de Kulüpler Birliği Başkan Vekili olarak Türk futbolunun sorunlarını dinleme imkanı bulduk. İnşallah bugün aldığımız bu bilgiler ışığında yarın Kulüpler Birliği yönetimi olarak sabah Fikret Orman ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret edeceğiz. Yayıncı kuruluşla görüşeceğiz. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Anlatmamız gerekenleri anlatacağız.

11.30'da Sayın Spor Bakanımızın başkanlığında TFF'de yine bir toplantımız var. Tüm kulüp başkanları katılacak. Sıcak günler yaşıyoruz. Sıcak günleri kötü manada kullanmıyorum. Türk futbolunu ileriye götürecek, kulüplerimiz birtakım sorunlarından kurtulabilecek, en azından kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler düşünüyoruz. Bu konuda şahsım adına kafa yoran biriyim. Diğer kulüp başkanı arkadaşlarımın da birtakım çalışmalar yaptığını görmekten mutlu odum. İnşallah bu toplantıda çıkan sonuçları yarın federasyon ve yayıncı kuruluşla değerlendiririz. Bu bir süreç. Türk futbolunu geldiği yerden daha iyi yere getirmek zorundayız. Kulüpler Birliği Vakfı, yetkili değil tavsiye makamı olsa da sonuçta 18 Süper Lig kulübünün temsilcisi bunlar. Her bakımdan etkili konumdalar. Milyonlar temsil ediyorlar. Dolayısıyla en azından bu gücümüzü kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"MENAJER ÜCRETLERİNİN BELLİ BİR LİMİT İÇERİSİNDE OLMASI TAVSİYE EDİLDİ"

Toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığına dikkat çeken Bedir, "Birçok konu konuşuldu. Sahadaki şiddet olayları, deplasman taraftarlarına uygulanacak birtakım prosedürler, kulüplerin kendi mali yapılarını toparlama konuları, özellikle menajer ücretleri çok çok önemli. Menajer ücretleri nedeniyle kulüpler neredeyse batırma noktasına geldi. Menajer ücretlerinin belli bir limit içerisinde olması tavsiye edildi. Tüm kulüpler de buna sadık kalınması konusunda söz verdi. İnşallah federasyon da bizim anlatacaklarımızla birlikte kendi bilgilerini de bu işin içerisine katarak, Türk futbolu adına iyi şeyler yapar" ifadelerini kulandı.

"TRANSFERİ TAMAMLADIK"

Geçen sezon da hazırlık kampı öncesinde transferi tamamladıkları belirten Erol Bedir, "Ben kişi olarak aceleci bir insanım. Geçen sene de bu sene de kampa transferleri tamamlayarak katıldık. Şu an yurt dışı kampında takım, Hollanda'dan ayrıldı. Sakatsız, sıkıntısız 6 yeni transferle birlikte biz transferi tamamladık. Resmi olarak transfer döneminin tamamlanmasına 1 ay var. Bu arada giden futbolcumuz olursa veya hocamızın fırsat transfer düşündüğü bir isim olursa onlara takviye yaparız ama biz kendimizi lige hazır hissediyoruz" şeklinde konuştu.

"TATMİN EDEN TEKLİF YOK"

Bazı oyuncular için kendilerine teklif geldiğini söyleyen Bedir, "Resmi teklif alan birkaç oyuncumuz var. Birazdan soracağınız 1-2 oyuncuyla ilgili değil. Resmi teklifler var bizi tatmin eden teklifler değil. Oyuncularımızın mutlu olacağı teklifler olmadığı için gündeme almadık. Özellikle yerli oyuncularımıza herhangi bir teklif yok. İsteyen çok ama bu yıl özellikle transfer piyasasında, ekonomik manada kulüplerimizin sıkıntılı olmasından dolayı, bizden oyuncu kim alabilir mantıken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Onlar da UEFA ile yaptıkları anlaşmalar gereği birtakım tedbirler içerisindeler. Dolayısıyla biz bu yıl kardeş kardeş, kimse kimseden oyuncu almadan ligi tamamlarız diye düşünüyorum" dedi.

"GEÇEN SENE KOYDUĞUMUZ ÇITAYI DAHA YUKARIYA TAŞIMAK DURUMUNDAYIZ"

Bu sezon nokta transferler yaptıklarına dikkat çeken Bedir, "Hayalci olmamak lazım. Ancak kötümser de olmamak lazım. Ben sadece şunu söylüyorum. Geçen sene 15-16 yeni transferle, yabancı bir hocayla özellikle ilk yarıda çok ciddi bir performans sergiledik. İkinci yarıda da düşüşe geçtik ama sonuç olarak ligi belli bir yerde tamamladık. Bu yıl oturmuş takımın üzerine 6 tane net, hocamızla mutabık kalarak nokta transferler yaptık. Mantıken taraftarlarımızla yönetimimizle birlikte herhangi bir sıkıntımız da yok. Daha iyisini yapmak durumundayız. Geçen sene koyduğumuz çıtayı daha yukarıya taşımak durumundayız. Bu 4, 5 ya da 6 mı olur, o konuda şu anda bir şey söyleyemem. İyi yerlerde olmak için çalışacağız. Saçımızın ak mı, beyaz mı olduğu veya gücümüzün neye yettiğini maçlar oynanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.