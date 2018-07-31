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'da i bitiyor mu?

, i için geçtiğimiz hafta içi oyuncunun temsilcisi ile masaya oturdu. Aynı zamanda yönetiminin kapısını bir kez daha çalan sarı kırmızılı ekip, istediği yanıtı alamadı.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 11:05
Galatasaray'da Emre Akbaba transferi bitiyor mu?

, listesinde yer alan için yaptığı son görüşmeden de istediği sonucu alamadı. Oyuncunun menajerlik işlerini yürüten ve avukat olan ablasının eşiyle, geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelen Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun sarı kırmızılı takım oynamak istediği ve 'un ikna edilmesi gerektiği yanıtını aldı.

İKİ TAKIMIN KAFASINDAKİ PLANLAR FARKLI

Ancak sarı kırmızılı takım, Alanyaspor'un istediği 5 milyon Euroluk teklife çıkmaya yanaşmıyor. Akdeniz ekibi de Galatasaray'ın Tolga Ciğerci, Tarık Çamdal ve Eren Derdiyok gibi isimlerin yer aldığı 3 milyon Euro + takas teklifine sıcak bakmıyor. Son olarak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da "Galatasaray'ın teklifi komikti" açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'ın bu hafta içi bir kez daha Emre Akbaba'yı gündemine alacağı, eldeki futbolcuların satışından gelecek para ile yeni bir teklif hazırlayabileceği konuşuluyor.

26 yaşındaki 10 numaranın Alanyaspor'la olan sözleşmesi bu sezon bitiyor.

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Galatasaray'da Emre Akbaba transferi bitiyor mu?
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