Hayal değil gerçek İngiliz ekibi ile bir Şampiyonlar Ligi ve 4 tane Permier Lig şampiyonluğu kazanan Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi kulübün Twitter hesabından, “Hayal değil gerçek” diye duyuruldu

"Hayal değil gerçek, Anderson Oliveira Adana Demirspor'da" ifadesi kullanıldı.



ÜÇ BÜYÜKLER DE İSTEMİŞ!

Porto'da başladığı Avrupa kariyerinde Manchester United ile 2008'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 4 tane de A Spor'a da konuşan Anderson, "Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım ama en iyi teklif Adana Demirspor'undu. Ailem de burada olduğu için çok mutlu" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Adana Demirspor , tam 8 sezon Manchester United forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Oliveira'ya 3 yıllık imza attırdı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada,ifadesi kullanıldı.Porto'da başladığı Avrupa kariyerinde Manchester United ile 2008'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 4 tane de Premier Lig şampiyonluğu bulunan Anderson, 2013-14 sezonunda İtalya'da Fiorentina forması giymişti.'a da konuşan Anderson,dedi.