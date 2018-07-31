Maicon attı, Galatasaray'a yetmedi

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile yaptığı özel maçta 3-2 yenildi.

Başkent Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçına sarı-kırmızılı ekip, İsmail Çipe, Nagatomo, Maicon, Serdar Aziz, Carole, Selçuk İnan, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues ve Gomis ilk onbiriyle başladı.

Galatasaray, karşılaşmanın 22. dakikasında öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest atışta Selçuk'un ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Maicon tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Yunan temsilcisi 34. dakikada beraberliği sağladı. Sağ taraftan ceza alanına giren Viktor Klonaridis'in pasında topla buluşan Marko Livaja'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İsmail'in solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi takım, 51. dakikada 2-1 öne geçti. Galatasaray ceza alanında Maicon'un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Andre Simoes, pasını Tasos Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

Bu golden 5 dakika sonra AEK farkı ikiye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Petros Mantalos'un şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

67. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Maicon, meşin yuvarlağı barajın üstünden filelere gönderdi ve farkı bire indirdi: 3-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve AEK karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Galatasaray'da karşılaşmanın ikinci yarısının başında Feghouli, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş oyuna girerken, ilerleyen dakikalarda Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas ve Ali Yavuz Kol süre buldu.

"GEÇMİŞ OLSUN KOMŞU"

Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında meydana gelen 91 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu orman yangını unutulmadı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesinde ısınmaya üzerinde Türkçe ve Yunanca, "Geçmiş olsun Komşu" yazan tişörtlerle çıkarken, maç öncesinde de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.