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, 'nin alacağı ücreti açıkladı

, Senegalli stoper 'nin maliyetini açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 12:14
Trabzonspor, Zargo Toure'nin alacağı ücreti açıkladı

Trabzonspor, Fransa'nın Lorient takımında kadrosuna kattığı Zargo Toure ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Senegalli stoperin transferi için bordo mavili kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk on birde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir.

le ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."

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Trabzonspor, Zargo Toure'nin alacağı ücreti açıkladı
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