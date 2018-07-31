Trabzonspor, Zargo Toure'nin alacağı ücreti açıkladı

Trabzonspor, Fransa'nın Lorient takımında kadrosuna kattığı Zargo Toure ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Senegalli stoperin transferi için bordo mavili kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk on birde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir.

Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."