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, 'ı takibe aldı

İsmi ile anılan , sosyal medyadan İngiliz devini takibe aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 11:58
Yerry Mina, Manchester United'ı takibe aldı

İngiliz basınına göre; bir dönem ve 'ın da ilgilendiği iddia edilen lı yıldız futbolcu , 'a yeşil ışık yaktı. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden Katalan ekibini takipten çıkaran 23 yaşındaki Kolombiyalı, İngiliz devini ise takibe aldı.

YENİ ADRESİ İÇİN İPUCU VERDİ

Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile sergilediği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Yerry Mina'yı, bir başka Premier Ligi ekibi Everton da kadrosuna katmak istiyordu. Ancak, Kolombiyalı yıldız, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Manchester United'ı takibe alarak yeni adresi için ipucu verdi.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayı transfer döneminde Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Yerry Mina, Katalan ekibinde 5 karşılaşmada forma şansı bulurken, 1 asistlik katkı sağlayabildi

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Yerry Mina, Manchester United'ı takibe aldı
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