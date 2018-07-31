Zargo Toure, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz, Yüksel Şişman, Cafer Tosun ve Juraj Kucka salonda, Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik ağırlıklı bir maç yaptı. Teknik direktör Karaman, sık sık oyunu durdurarak oyuncularına nasıl pres yapmaları gerektiğini anlattı.

TOURE, İLK İDMANA ÇIKTI

Trabzonspor ile bugün 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Karaman, çift kale maçta savunmada Toure ile İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi oynattı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.