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kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi

Kulübü Başkanı , Cagliari ile oynanan hazırlık maçını taraftarların arasında takip etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 22:58
Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi

Mücadele öncesi statta bulunan taraftarların yoğun desteği ile karşılaşan başkan , hazırlık maçını taraftarlarla birlikte izlemek için tribüne geçti. Başkan Koç önce öğrenci tribününe yönlendi sonra migros alt tribünü orta kısmına geldi ve 'Birlikte maç izleyeceğiz' sözünü yerine getirdi.

Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi

Taraftarlar; ayakta durarak maç izleyen başkanları için ''Ali Koç Başkan Şampiyon'' tezahüratları yaparak sevgi gösterilerinde bulundular.
Küfürsüz tribün isteyen Koç, tezahüratlara zaman zaman eşlik etti.

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Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi
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