Ali Koç: Lefter'imizin anısına bu sezonu unutulmaz kılmalıyız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisindeki köşe yazısında, Süper Lig'de yeni sezonun kulübün efsane golcüsü Lefter Küçükandonyadis'in adını taşıyacağına vurgu yaparken, sayılmayan şampiyonluklara göndermede bulundu: "Sezon içinde inişler, çıkışlar mutlaka olacaktır ancak önemli olan Lefter'in 'Futbolda gözyaşı dökmesini bilmeyen insan, sevinmesini asla öğrenemez' sözlerinden yola çıkarak, sezon sonunda yaşayacağımız sevince olan inancımızı sezon içinde asla kaybetmememiz gerektiğidir. Statlardan çirkinlikleri arındırarak ve rakiplerimize saygı duyarak, Lefter'imizin anısına bu sezonu unutulmaz kılmalıyız. Umut ediyorum ki omuz omuza, 1924 yılından beri TFF'nin düzenlediği ulusal şampiyonalardaki, 29. Ulusal Şampiyonluğumuza ulaşacağız."

'TAKIM 3 KULVAR İÇİN YETERLİ OLMALI'

F.BAHÇE Teknik Direktör Cocu, kulüp dergisine yaptığı açıklamada yeni sezon öncesi takımla ilgili bilgi verdi. İşte Hollandalı hocanın öne çıkan yorumları: "Kamp döneminde takım olarak yakınlaştık. Son saniyeye kadar savaşan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Günün sonunda en önemli şey, sonuçtur. Takım, henüz tamamlanmadı. Ben de elimdeki oyunculara odaklanmak ve bütün enerjimi bu isimlere vermek istiyorum. Bu sürecin sonunda takımımızın 3 kulvar için yeterli olduğundan emin olmalıyız. Eljif, genç bir futbolcunun; 90 dakika boyunca oynayabileceğini gösterdi."