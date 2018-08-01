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'da Başkan Özkan'ın planı tutmadı

Başkanı 'ın yıllar önce dile getirdiği tamamı altyapı patentli futbolculardan oluşan bir takımla mücadele etme hayali gerçeğe dönüşmedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 12:04
Altınordu'da Başkan Özkan'ın planı tutmadı

'nun 2012'de şirketleşmesiyle, futbolun patronu olan , 3'üncü ve 2'nci Lig'de üst üste yaşanan iki şampiyonluk sonrası 2014 yılında iddialı açıklamalarda bulunmuştu. ?Özkan ilk etapta, "2017-18 sezonundan itibaren profesyonel dış transfer yapmayacağız" demiş, daha sonra "2018-19 sezonunda tamamı evlatlarımızdan kurulu bir A takımla oynayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Özkan'ın bu planı hayata geçmedi.

8 TRANSFER YAPILDI, GENÇLER KİRALANDI

Altınordu yeni sezon öncesi şimdiye kadar dış transferde 8 futbolcuyla anlaştı. Kırmızı-lacivertliler en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Altyapıdan yetişen gençlerin büyük bölümü ise deneyim kazanmaları için pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık olarak gönderildi.

Yabancı futbolcu oynatmama felsefesinden ödün vermeyen Altınordu, altyapı oyuncularıyla Süper Lig'e çıkma konusunda geri adım attı. Daha önce Süper Lig hedefini 2020 yılı olarak belirleyen Başkan Özkan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun isteği üzerine güçlü bir kadro kurup yeni sezonda şampiyonluk için oynayacaklarını dile getirdi.

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Altınordu'da Başkan Özkan'ın planı tutmadı
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