Aslan’a son uyarı

ALANYASPOR'A

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan'da iki şampiyonu karşı karşıya getiren maçta kazanan ev sahibi AEK oldu: 3-2. Sağ bekte Nagatomo ile maça başlayan Galatasaray 'da Selçuk'un 22. dakikada içeri kavisli kestiği duran topu arka direkte Maicon tamamladı: 0-1.İkinci yarıda Ahmet Çalık sağ beke, Nagatomo sol beke geçti. Serdar Aziz'in 47'deki nizami golüne hatalı ofsayt bayrağı kalktı. Maicon 51'de Bakakis'in ortasını acemice sektirdi, Tasos Bakasetas cezayı kesti: 2-1.Maicon 67'de frikiği 90'a astı: 3-2.Galatasaraylı oyuncular geçen hafta Atina'da yaşanan ve 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketini unutmadı. Siyah tişörtle ısınmaya çıkan sarıkırmızılılar Türkçe ve Yunanca "Geçmiş olsun Komşu! Yanındayız, güçlü dur" yazılarıyla mesaj gönderip seyircilerden alkış aldı.G.Saray, Alanyaspor'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Emre Akbaba için pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. İlk etapta 7 milyon Euro isteyen Alanya, 5 milyon Euro'ya kadar inerken Cimbom; Tolga, Eren ve Carole'u takas olarak önerdi. Bu teklifi geri çeviren Akdeniz ekibi 5 milyon Euro'da ısrar edince sarı-kırmızılılar, "Şartlarımızı kabul etmezseniz, Emre Akbaba'yı sezon sonunda bedavaya alırız" restini çekti.Sarı-kırmızılılarda zam tartışması ile bir anda gündeme oturan Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'ın yaptığı bonservis teklifinin 7.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Al Hilal'ın oyuncuya ise sezon başına 10 milyon Euro'luk öneriyle geldiği belirtildi. Suudi Arabistan temsilcisi, Gomis'in yanı sıra Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu da gündemine almış durumda.Her maç 'ben geliyorum' diyor. Dün de 30 dakikada sağ kanadı harika kullanırken, beraberlik golüne çok yaklaştı.Sağ kanatta başladığı maçta çok top ezdi. Fazla şey yapmak istemesi takıma zarar verirken, adeta benim yerim sol kanat ya da forvet dedi.Geçen sezonun bir özetini sundu. Defansta her an bir hata yapabilecek, rakip sahada ise her an skor üretebilecek potansiyelde.G.Saray'daki durumu ciddi bir soruna dönüşmek üzere. Sahadaki hali ve tavrı endişelendiriyor. Yönetim bu soruna bir an önce neşteri vurmalı.Sürpriz olmazsa sarı-kırmızılılardaki kariyeri dünkü maçla sona erdi. G.Saray ve Sevilla'da oynayıp geriye gitmek de büyük bir başarı!Galatasaray'ınhazırlık maçlarında iki büyük zafiyeti ortaya çıktı. 1- Defans... 2- Gomis... Fatih Terim , Serdar Aziz, Maicon ve Ahmet Çalık'la lig yarışını belki götürebilir ama Şampiyonlar Ligi'nde bu üçlüden oluşturacağı defans kurgusuyla başarılı olamaz. Neden mi?.. İki gol atmasına rağmen Maicon ağır ve çok pas hatası yapıyor. Serdar ve Ahmet yeterli pozisyon bilgisine sahip olmadıkları gibi rakiplere faullü baskılar yapıyor. Eğer iyi bir stoper alınmayacaksa ya da Denayer kiralık gelmeyecekse Fatih Terim, defansın ortasına Donk'u monte etmeye çalışmalı. Galatasaray, kendisi gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Valencia, PSV ve AEK'ya defansında yaptığı fahiş hatalar nedeniyle kaybetti. AEK'nın attığı ilk golde Serdar ve Carole'ün ortaklaşa hatası vardı. İsmail Çipe frikik golünde hatalıydı çünkü kapattığı köşeden golü yedi. Bir de şöyle bir şey var; Gomis'in durgunluğu ve isteksizliği net olarak görünüyor. Fransız golcü beden olarak sahada, zihinsel olarak ise kafası parada. Önüne atılan toplara bile inanarak vurmuyor. Eğer Gomis'le barış sağlanamazsa Galatasaray gol yollarında çok büyük sıkıntı yaşar.