Aslan’a son uyarı Sarı-kırmızılılar, Atina’da Yunanistan Ligi’nin son şampiyonu AEK önünde defanstaki basit hatalarla kaybetti. Gomis’in yine suskun olduğu gecede Aslan’ın iki golü de Maicon’dan geldi

Giriş Tarihi: 1.8.2018