Aslan’a son uyarı

Yunanistan'da iki şampiyonu karşı karşıya getiren maçta kazanan ev sahibi AEK oldu: 3-2. Sağ bekte Nagatomo ile maça başlayan Galatasaray
'da Selçuk'un 22. dakikada içeri kavisli kestiği duran topu arka direkte Maicon tamamladı: 0-1. Maç eksiği olan Serdar Aziz sol çizgide Victor'dan çalımı yedi ve kontraya çıkan AEK'da Victor'un pasını penaltı noktasından gelişine Marko Livaja 34'te gole çevirdi: 1-1.
İkinci yarıda Ahmet Çalık sağ beke, Nagatomo sol beke geçti. Serdar Aziz'in 47'deki nizami golüne hatalı ofsayt bayrağı kalktı. Maicon 51'de Bakakis'in ortasını acemice sektirdi, Tasos Bakasetas cezayı kesti: 2-1. Bu golden 5 dakika sonra Petros Mantalos cepheden 25 metreden kullandığı frikikte İsmail Çipe'yi avladı: 3-1.
Maicon 67'de frikiği 90'a astı: 3-2. 68'de Feghouli ile duvar pası yapan genç Yunus kaleciyi geçemedi.
GEÇMİŞ OLSUN KOMŞU
Galatasaraylı oyuncular geçen hafta Atina'da yaşanan ve 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketini unutmadı. Siyah tişörtle ısınmaya çıkan sarıkırmızılılar Türkçe ve Yunanca "Geçmiş olsun Komşu! Yanındayız, güçlü dur" yazılarıyla mesaj gönderip seyircilerden alkış aldı.
ALANYASPOR'A EMRE AKBABA RESTİ
G.Saray, Alanyaspor'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Emre Akbaba için pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. İlk etapta 7 milyon Euro isteyen Alanya, 5 milyon Euro'ya kadar inerken Cimbom; Tolga, Eren ve Carole'u takas olarak önerdi. Bu teklifi geri çeviren Akdeniz ekibi 5 milyon Euro'da ısrar edince sarı-kırmızılılar, "Şartlarımızı kabul etmezseniz, Emre Akbaba'yı sezon sonunda bedavaya alırız" restini çekti.
GOMİS İÇİN 7.5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılarda zam tartışması ile bir anda gündeme oturan Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'ın yaptığı bonservis teklifinin 7.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Al Hilal'ın oyuncuya ise sezon başına 10 milyon Euro'luk öneriyle geldiği belirtildi. Suudi Arabistan temsilcisi, Gomis'in yanı sıra Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu da gündemine almış durumda.
NASIL OYNADILAR?
YUNUS AKGÜN
Her maç 'ben geliyorum' diyor. Dün de 30 dakikada sağ kanadı harika kullanırken, beraberlik golüne çok yaklaştı.
ONYEKURU
Sağ kanatta başladığı maçta çok top ezdi. Fazla şey yapmak istemesi takıma zarar verirken, adeta benim yerim sol kanat ya da forvet dedi.
MAİCON
Geçen sezonun bir özetini sundu. Defansta her an bir hata yapabilecek, rakip sahada ise her an skor üretebilecek potansiyelde.
BAFETİMBİ GOMİS
G.Saray'daki durumu ciddi bir soruna dönüşmek üzere. Sahadaki hali ve tavrı endişelendiriyor. Yönetim bu soruna bir an önce neşteri vurmalı.
LİONEL CAROLE
Sürpriz olmazsa sarı-kırmızılılardaki kariyeri dünkü maçla sona erdi. G.Saray ve Sevilla'da oynayıp geriye gitmek de büyük bir başarı!
BİR GÖRÜŞ
Levent TÜZEMEN
TAKVİYE ŞART
Galatasaray'ın
hazırlık maçlarında iki büyük zafiyeti ortaya çıktı. 1- Defans... 2- Gomis... Fatih Terim
, Serdar Aziz, Maicon ve Ahmet Çalık'la lig yarışını belki götürebilir ama Şampiyonlar Ligi'nde bu üçlüden oluşturacağı defans kurgusuyla başarılı olamaz. Neden mi?.. İki gol atmasına rağmen Maicon ağır ve çok pas hatası yapıyor. Serdar ve Ahmet yeterli pozisyon bilgisine sahip olmadıkları gibi rakiplere faullü baskılar yapıyor. Eğer iyi bir stoper alınmayacaksa ya da Denayer kiralık gelmeyecekse Fatih Terim, defansın ortasına Donk'u monte etmeye çalışmalı. Galatasaray, kendisi gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Valencia, PSV ve AEK'ya defansında yaptığı fahiş hatalar nedeniyle kaybetti. AEK'nın attığı ilk golde Serdar ve Carole'ün ortaklaşa hatası vardı. İsmail Çipe frikik golünde hatalıydı çünkü kapattığı köşeden golü yedi. Bir de şöyle bir şey var; Gomis'in durgunluğu ve isteksizliği net olarak görünüyor. Fransız golcü beden olarak sahada, zihinsel olarak ise kafası parada. Önüne atılan toplara bile inanarak vurmuyor. Eğer Gomis'le barış sağlanamazsa Galatasaray gol yollarında çok büyük sıkıntı yaşar.