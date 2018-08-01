Bakan Kasapoğlu, VAR merkezini ziyaret etti

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan merkezi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanları da eşlik etti.

Ziyarette MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR merkezi hakkında bilgi verdi. Ardından VAR koltuğuna oturan Bakan Kasapoğlu, Konya'da demo maçı yöneten hakem Bülent Yıldırım ile diyaloğa geçti ve VAR sistemini test etti.

VAR sistemini test ettikten sonra basın mensuplarına görüşlerini aktaran Kasapoğlu, "Bu yardımcı unsur ile birlikte, hataları minimize etme noktasında daha güzel müsabakalar izleyeceğiz. Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sporun amacı, birliği ve beraberliği pekiştirmek. Fair play ortamı içinde futbolumuzun güzelliklerini tüm ülke olarak her taraftar ve kulüp açısından yaşayacağız. Yeni sistemin hakem camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in isminin verilmesine ilişkin, "Çok anlamlı bir isim. Lefter'in katkıları ve hatıraları hala zihinlerde. Lefter, bunu yaşatma ve beraberlik anlamında sporun ruhuna uygun bir isim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon olması temennisinde bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah kulüplerimiz, hem ülkemizde hem de uluslararası arenada bizleri çok güzel şekilde temsil ederler. Biz de onlarla gurur duyarız. Amacımız, sahalarda ve tribünlerde şiddetin olmaması. Güzellikle ve kardeşlikle maçların izlenmesi. Burada taraftarlara ve yöneticilere büyük görevler düşüyor. Herkes görevini yaparsa ümit ediyorum amaçladığımız hedefe de ulaşırız. Bundan da şüphemiz yok."