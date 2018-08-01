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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

, UEFA 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde yarın temsilcisi 'ı konuk edecek. 'ta saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - B36 Torshavn maçını Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:17
Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde yarın 'ndan 'ı konuk edecek , uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

PEPE VE QUARESMA KADRODA OLACAK MI?

Deplasmandaki karşılaşmayı ve 'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan ile , teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ TUR ATLARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, 74 GÜN SONRA VODAFONE PARK'A ÇIKACAK

Beşiktaş uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak.

Geçen sezon 'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

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Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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